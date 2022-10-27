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Efsane sunucu Erkan Yolaç'tan üzücü haber!

Genel 27.10.2022, 15:04
Efsane sunucu Erkan Yolaç'tan üzücü haber!
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''Evet-Hayır'' programıyla hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç'ın, yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.