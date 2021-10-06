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Efsane isim emekli oldu
Spor
06.10.2021, 00:43
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İspanya milli takımının ve NBA'in efsane isimlerinden biri olan İspanyol basketbolcu Pau Gasol 41 yaşında kariyerini noktaladığını açıkladı.
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#koronavirüs
#Alexander Sörloth
#vergi kanunu
#takdir
#Dolar
#mavi il
#Adana Demirspor
#Bingöl Devlet Hastanesi
#pau gasol
#evde kal
#Bogota
#Heykel
#Hz hatice
#final
#meyve
#EFKAN ALA
#John Bass
#Mustafa Ç.
#lig