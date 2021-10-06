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Efsane isim emekli oldu

Spor 06.10.2021, 00:43
Efsane isim emekli oldu
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İspanya milli takımının ve NBA'in efsane isimlerinden biri olan İspanyol basketbolcu Pau Gasol 41 yaşında kariyerini noktaladığını açıkladı.