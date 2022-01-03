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Ebru Şahin'le dolu dizgin aşk yaşayan Cedi Osman'dan üzücü haber!

Genel 03.01.2022, 14:24
Ebru Şahin'le dolu dizgin aşk yaşayan Cedi Osman'dan üzücü haber!
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Cleveland Cavaliers'ın, Indiana Pacers'ı 108-104 yendiği maçta forma giymeyen Cedi Osman Covid-19'a yakalandı.