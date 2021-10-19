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Röportaj
Ebru Polat paraya para demiyor! Bir günlük kazancı duyanları şoke etti
Genel
19.10.2021, 15:10
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Kendi markasını üretip ticarete atılan şarkıcı Ebru Polat şampuan satarak deyim yerindeyse paraya para demiyor.
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#vefat
#Adana Demirspor
#Boşanma
#Dolar
#Rıdvan Dilmen
#koronavirüs
#Bingöl Devlet Hastanesi
#final
#meyve
#abd
#Zülfü Livaneli
#Bursaspor
#eş
#UEFA Avrupa Ligi
#Trabzonspor
#4 genç
#Halka
#bitkisel hayat
#Çukur 2 sezon 11 bölüm
#HSYK