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Ebru Polat paraya para demiyor! Bir günlük kazancı duyanları şoke etti

Genel 19.10.2021, 15:10
Ebru Polat paraya para demiyor! Bir günlük kazancı duyanları şoke etti
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Kendi markasını üretip ticarete atılan şarkıcı Ebru Polat şampuan satarak deyim yerindeyse paraya para demiyor.