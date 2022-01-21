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Dünyaca ünlü yıldız Adele üzücü haberi gözyaşları içinde duyurdu

Genel 21.01.2022, 15:51
Dünyaca ünlü yıldız Adele üzücü haberi gözyaşları içinde duyurdu
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Şarkıcı Adele, ABD’nin Las Vegas kentinde vereceği konserin 24 saat kala iptal olduğunu Instagram hesabından gözyaşları içinde açıkladı.