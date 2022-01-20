Zorunlu aşı kararnamesini yürürlüğe girmeden iptal ettiler

Çekya’da önceki hükümet tarafından 60 yaş ve üstü kişiler ile sağlık görevlileri, polisler, itfaiyeciler, askerler, sosyal hizmet görevlileri gibi meslek grupları ile tıp fakültesi öğrencileri için aşı olmayı zorunlu hale getiren ve mart ayında yürürlüğe girecek olan kararname, yeni hükümetin bugünkü toplantısında alınan karar doğrultusunda yürürlüğe girmeden iptal edildi.

“Karar, aşıyı etkisiz gördüğümüz için alınmadı”

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Çekya Başbakanı Petr Fiala, “Çekya’da Covid-19 aşısı zorunlu olmayacak. Bu karar, aşıyı etkisiz gördüğümüz için alınmadı. Ancak insanları zorlayamayız. Kolay bir karar değildi. Uzmanlar ile görüştük, diğer ülkelerdeki uygulamalara ve sonuçlarına baktık." dedi.

Çekya’da hükümet ayrıca, salgın yasasının etkinliğini Ağustos 2023'ün sonuna kadar uzatan bir değişikliği de onayladı. Salgın yasası, acil durum rejimi dışında COVID-19 ile mücadeleye yardımcı olmayı amaçlıyor.