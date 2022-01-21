Zincirleme kaza! 36 araç birbirine girdi
Çekya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 20 araç ve 16 tır birbirine girdi, 6 kişi hafif yaralandı.
Dünya 21.01.2022, 07:14 21.01.2022, 07:17
Çekya'nın başkenti Prag'ta, ağır kış şartları nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. 16 tır ve 20 aracın karıştığı kazada 6 kişi hafif yaralandı.
2022'nin ilk zincirleme kazası
Kaza, Avrupa'nın 2022 yılındaki ilk zincirleme kazası olarak kayıtlara geçti.
Sağlık ekiplerince kaza yerinde müdahalesi yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili bilgi veren kişi, "Prag'da saatteki hızı 33 kilometreyi bulan bir kar fırtınası gerçekleşti. Fırtınanın etkisiyle sürücülerin görüş açısı azaldı ve kaza oldu" dedi.
Bölgede ulaşım sağlanamıyor
Başkentte etkisini devam ettiren kar fırtınası saatte 79 kilometre hıza ulaştı.
Yetkililer yolun tekrar trafiğe açılmasının beklenenden uzun süreceğini açıkladı.
Olumsuz hava koşullarının çalışmaları yavaşlatacağı bilgisi verildi.
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