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Zihninde kalanlarla kroki çizdi, 33 yıl sonra ailesine kavuştu

Çin'de yaşayan Li Cingvei 33 yıl sonra çocukken kaçırıldığı köyünden zihninde kalan izlenimlerle çizdiği resim sayesinde ailesini buldu.

Dünya 03.01.2022, 15:56
Zihninde kalanlarla kroki çizdi, 33 yıl sonra ailesine kavuştu

Çin'de Hınan eyaletinde yaşayan 37 yaşındaki Li Cingvei, çocukken başka bir aileye satılmak için kaçırıldığı köyünden zihninde kalan izlenimlerle çizdiği harita sayesinde öz ailesine kavuştu.

China Daily'nin haberine göre, Li'nin 15 Aralık 2021'de sosyal medyada paylaştığı harita ve diğer ipuçlarını soruşturan Çin polisi, elle çizilmiş haritadaki köyün ülkenin güneybatısındaki Yünnan eyaletinin Caotong ilinde olduğunu tespit etti.

Polis, Li'nin ailesinin izini, bugün yaşadıkları Hınan eyaletinin Coukou ilinde buldu. Yapılan DNA incelemesinin ardından Li'nin ailenin 33 yıl önce kaçırılan büyük oğlu olduğu anlaşıldı.

Babasının artık hayatta olmadığını öğrenen Li, annesi, bir erkek ve bir kız kardeşi ile yıllar sonra buluştu. Duygulu anların yaşandığı buluşmada Li'nin annesi, oğluna sarılırken "Seni bir daha görebileceğimi düşünmüyordum." dedi.

Köyünden 1600 kilometre uzağa götürüldü

Li, 1989'da Yünnan eyaletinin Caotong şehrindeki köyünden kaçırılarak 1600 kilometre uzaktaki Hınan eyaletinin Coukou iline götürülmüştü.

Dazlak kafalı bir komşusu tarafından kaçırıldığını hatırlayan adam, yıllarca köyünü hatırlamak için aklında kalanları kağıda çizmeye çalıştığını söyledi.

Son aylarda sosyal medyada rastladığı kaçırılan çocukların yıllar sonra ailelerini bulmasına dair haberlerden cesaret alan Li, elle çizdiği bir haritayı sosyal medyada paylaştı.

Harita olayın çözülmesinde kilit rol oynadı

Köyü genel hatları ile resmeden, evleri, okul binasını, bambu ormanını ve küçük bir göleti gösteren harita, olayın çözülmesinde kilit rol oynadı.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı geçmişte ülkenin kırsal bölgelerinde yaygın olan çocuk kaçırma olaylarını çözmeye yönelik çabalarını arttırmış durumda. 2021 başından bu yana yapılan soruşturmalarda 290 çocuk kaçırma vakasını çözdü, 8 bin 307 kayıp çocuğu buldu.

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