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Zeytin Dalı Harekatı’nın 4’üncü yılına “Umudun Askerleri” belgeseli

Zeytin Dalı Harekatı'yla 18 Mart 2018'de Afrin ilçe merkezinin terör örgütü YPG/PKK’dan temizlenmesi 4. yılını geride bıraktı. Harekatın 4. yılı için "Umudun Askerleri" adıyla belgesel hazırlandı.

Dünya 20.03.2022, 13:22
Zeytin Dalı Harekatı’nın 4’üncü yılına “Umudun Askerleri” belgeseli

2016 yılında başlatılan ve 2017 yılında Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye’nin kuzeyinde DEAŞ terör örgütüne büyük bir darbe indiren ve teröristleri bölgeden söküp atan Türk Silahlı Kuvvetleri, 20 Ocak 2018 tarihinde de Zeytin Dalı Harekatı’nı başlattı.

Suriye’nin kuzeyinde, Fırat’ın batısındaki Afrin bölgesinde yuvalanan PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’lı teröristler, bu bölgeden Türkiye’ye yönelik saldırılar gerçekleştirmeye başlamış, Türkiye’nin hudut güvenliği tehlikeye girmişti. Teröristler, işgal ettikleri bölgelerden attıkları katyuşa füzelerle halkı hedef almaya başladı.

20 Ocak 2018 günü saat 17.00’de Afrin bölgesine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ile terör temizliği başlatıldı. Mehmetçik’in kahramanca mücadelesi ile Afrin 57 günde teröristlerden temizlenerek kontrol altına alındı. Bölgedeki sisli hava ve çamurlu arazi tankların bile ilerleyişini zorlaştırırken, komandolar ise tuzaklarla dolu bölgede göğüs göğüse muharebe ile teröristlerin inlerine girdi.

"Umudun Askerleri" belgeseli hazırlandı

Zeytin Dalı Harekatı’nın 4’üncü yılı için “Umudun Askerleri” adıyla belgesel hazırlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla bölgede 6 binden fazla teröristi etkisiz hale getirdi. Verilen bu kahramanca mücadele ise dördüncü yılında “Umudun Askerleri, Zeytin Dalı Harekatı” isimli bir belgeselle ekrana taşınıyor.

Gazeteci Nazlı Çelik’in sunumuyla hazırlanan belgeselde, Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerler, yaşadıklarını ilk kez birinci ağızdan anlatıyor.

Harekat sırasında yaşananlar, karşılaşılan zorluklar, stratejik noktaların ele geçirilmesi için yapılan planlar, şehitlerimizin fedakarlıkları ve Mehmetçik’lerin azim ve kararlılıkla ortaya koydukları amansız mücadele harekat sırasında çekilen görüntülerle ekrana yansıtılacak.

Harekata ilişkin detayların yer aldığı “Umudun Askerleri, Zeytin Dalı Harekatı” Pazartesi günü saat 18.00’de ilk kez NTV ve Star TV’de yayımlanacak.

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