banner38

Zelenskiy: 'Ukrayna, Rus ordusu için Avrupa'nın kapısı'

Rusya'nın hedefinin Avrupa olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Ukrayna, Rus ordusu için Avrupa'nın kapısıdır ve onlar Avrupa'ya girmek istiyorlar ancak barbarlık buraya girmemelidir." dedi.

Dünya 22.03.2022, 16:17
Zelenskiy: 'Ukrayna, Rus ordusu için Avrupa'nın kapısı'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine açtığı ve yaklaşık bir aydır süren savaş karşısında bu ülkeye yönelik başka yaptırımların ve başka baskıların uygulanması gerektiğini söyledi.

Zelenskiy, İtalyan parlamentosunun üst kanadı Senato ve alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin özel ortak oturumuna video konferans yöntemiyle bağlanarak ülkesindeki durumu aktardı.

Oturuma başkanlık eden Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico ve Senato Başkanı Maria Elisabetta Alberti Casellati, Zelenskiy'e söz vermeden önce Rusya'nın saldırısını kınadıklarını ve Ukrayna'nın yanında olduklarını bildirdi.

Zelenskiy, İtalyan parlamenterlere hitabında, sabah saatlerinde Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile telefonda görüştüğünü belirterek, Papa'ya bütün Ukrayna halkının bir orduya dönüştüğünü söylediğini anlattı.

İtalya'nın savaştan kaçan Ukraynalılara kucak açmasını daima hatırlayacaklarını dile getiren Zelenskiy, "Ukraynalılar olarak pandemi döneminde biz de size doktorlar gönderdik. Aynı şekilde sel sırasında siz de bize yardım ettiniz. Bütün bunları çok takdir ediyoruz ama işgal 27 gündür, neredeyse bir aydır sürüyor, bu nedenle (Rusya'ya yönelik) başka yaptırımlara, başka baskılara ihtiyacımız var." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı, geçen hafta Floransa'daki bir toplantıda savaşta 79 çocuk öldüğü bilgisini paylaştığını hatırlatarak, "İşte bugün bu sayı 79'dan 117'ye yükseldi. Rus işgali aileleri yok ediyor. Savaş Ukrayna kentlerini yıkmaya devam ediyor. Bazıları yarım milyon nüfusu olan Mariupol gibi, aynı Cenova gibi kentler harap oluyor. Cenova'nın tamamen harap olduğunu düşünün. Kiev'de işkence yapıyorlar, çocukları kaçırıyorlar, mallarımızı kamyonlara yükleyip kaçırıyorlar. Bu, Avrupa'da en son Naziler tarafından yapıldı." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın hedefinin Avrupa olduğunu ifade eden Zelenskiy, "Ukrayna, Rus ordusu için Avrupa'nın kapısıdır ve onlar Avrupa'ya girmek istiyorlar ancak barbarlık buraya girmemelidir." dedi.

Zelenskiy, İtalya’dan Rus oligarkların mal varlıklarını dondurup, onları ülkeye almamasını da istedi.

Ukrayna Devlet Başkanı'nın 12 dakika süren konuşması, öncesinde ve sonrasında İtalyan parlamenterlerce uzun süre ayakta alkışlandı.

"İtalya, Ukrayna'nın AB'ne girmesini istiyor"

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Zelenskiy'e konuşması ve aktardıkları için teşekkür ederek İtalya'nın savaşın başından bu yana Ukraynalı liderin ve Ukraynalıların cesaretine, kararlılığına ve yurtseverliğine hayran kaldığını belirtti.

Draghi, bugün Mariupol, Harkiv, Odessa'da "kahramanca direniş" gösterildiğini dile getirerek, "Rus hükümetinin kibri, Moskova'nın yayılmacı hedeflerini durdurmayı başaran Ukrayna halkının onuruyla çatıştı. Ukrayna sadece kendini değil, bizim barışımızı, özgürlüğümüzü ve güvenliğimizi savunuyor. İtalya size derinden minnettar." dedi.

İtalya'nın savaş başından bu yana 60 binden fazla Ukraynalı göçmeni karşıladığını anlatan Draghi, ülkesinin böyle bir durumda kafasını başka yöne çeviremeyeceğini söyledi.

Rusya karışında hem Avrupa Birliği (AB) hem NATO'nun nasıl birlik olduğunu gösterdiğini ifade eden Başbakan Draghi, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar yaptırımlar, Rusya'nın mali piyasasını ve ekonomisini, Başkan Putin'e en yakın kişilerin kişisel servetini sert şekilde etkiledi. İtalya'da AB'nin tedbirleri çerçevesinde 800 milyon avroyu aşan mal varlıklarını dondurduk. Ayrıca, Rusya'ya enerjide olan bağımlılığımızı hızlı şekilde azaltmak için enerji kaynaklarımızı çeşitlendirme konusunda kararlıyız."

Başından beri Ukrayna hükümetinin, Rus işgalinden korunmaya yönelik taleplerine yanıt verdiklerini aktaran Draghi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Daha fazlasını yapmaya hazırız. Savaştan kaçanlara misafirperverliğimizi göstermeliyiz. Katliamlar karşısında direnişe askeri yardım da olmak üzere karşılık vermeliyiz. Ukrayna, güvenli, özgür ve demokratik olma hakkına sahiptir. İtalya, hükümetiyle, parlamentosuyla ve tüm vatandaşlarıyla sizinledir Başkan Zelenskiy."

Papa ile Zelenskiy telefon görüşmesi yaptı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin, İtalyan parlamentosuna hitabı sırasında açıkladığı Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile yaptığı görüşmeye ilişkin Ukrayna'nın Vatikan nezdindeki Büyükelçisi Andrii Yurash'tan bir açıklama geldi.

Yurash, Twiter hesabından yaptığı paylaşımda, "Papa Franciscus'tan Ukrayna’ya sadece birkaç dakika önce görünür bir başka yeni destek. Papa, Başkan Zelenskiy'i aradı ve ikisi umut verici bir konuşma yaptı. Papa, Ukrayna'da savaşın sona ermesi için dua ettiğini ve mümkün olan her şeyi yaptığını söyledi. Ukrayna da Papa'nın en çok beklenen misafirlerden olduğunu yineledi." ifadelerini kullandı.

#Zelenskiy #Ukrayna #rusya
Yorumlar (0)
banner35
6
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19