Zelenskiy sitem etti: 'Kimse bizim için savaşmak istemiyor'

Zelenski, Rusya'nın Ukrayna işgali sırasında ülkesinin yalnız bırakıldığını savunarak Batılı ülkelere tepki gösterdi. Zelenski, ilk günkü kayıplarını da şöyle duyurdu: "Ön verilere göre, ne yazık ki bugün 10'u subay olmak üzere 137 kahramanımız ve vatandaşlarımızı kaybettik. 316 kişi yaralandı."

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ilk gün sonuçlarına dair sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Ukrayna askerlerinin Rus saldırılarına karşı büyük bir direniş gösterdiğini belirten Zelenskiy, "Ön verilere göre, ne yazık ki bugün 10'u subay olmak üzere 137 kahramanımız ve vatandaşlarımızı kaybettik. 316 kişi yaralandı. Hepsine Ukrayna kahramanı ünvanı verilecek" dedi.

Rusya'yla konuşmaktan korkmuyoruz

Rusya ile görüşebileceklerini vurgulayan Zelenskiy, "Bugün Moskova'dan Ukrayna'nın tarafsızlık statüsünü konuşmak istediklerini duyduk. Rusya'dan korkmuyoruz, Rusya'yla konuşmaktan korkmuyoruz, ülkemiz için güvenlik garantileri hakkında, hiçbir şey hakkında konuşmaktan korkmuyoruz, tarafsızlık statüsünü konuşmaktan korkmuyoruz. Biz zaten NATO'da değiliz, fakat bu durumda hangi garantileri alacağız? En önemlisi de onları bize tam olarak hangi ülkeler verecek?" ifadelerini kaydetti.

Kimse bizim için savaşmak istemiyor

Batılı ülkeler tarafından yalnız bırakıldıklarını ve sadece kendilerine yönelik destek açıklamalarının yapıldığını söyleyen Zelenskiy, "Yalnız kaldık. Kimse bizim için savaşmak istemiyor. Bizi NATO'ya almak istemiyor, güvenlik garantisi vermekten korkuyorlar. Devletimizin müdafasında tek başımıza kalıyoruz" dedi.

'Sabotaj Grupları' ülkenin başkenti Kiev'e sızdı

Sözlerinin devamında batılı ülkeleri eleştirmeye devam eden Zelenskiy, "Herkes korkuyor. Destek veren herkese minnettarım. Sadece kelimelerine değil" dedi. Ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus "Sabotaj Grupları'nın" ülkenin başkenti Kiev'e sızdığını açıkladı. Zelenskiy açıklamasının sonunda, ülkesinden ayrılmadığını, kendisinin ve ailesinin Kiev'deki hükümet konutlarında kaldığını da sözlerine ekledi.