Zelenskiy Rusya ile müzakereler için İstanbul'u işaret etti

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den yeni bir açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus heyetinin Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel kentine ulaştığını duyurmasının ardından tekrar kameraların karşısına geçen Zelenskiy, görüşmeler için Belarus’un seçilmesine tepki gösterdi.

Zelenskiy, müzakerelerin Minsk'te yapılmasının ancak Rusya'nın Belarus'tan saldırı yapmaması durumunda mümkün olabileceğine vurgu yaptı:

“Müzakerelerin, Ukrayna'ya saldırganlık göstermeyen başka lokasyonlarda yapılmasına açığız.”

Zelenskiy, Belarus yerine İstanbul, Varşova, Bakü veya Budapeşte'yi önerdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Podolyak, "Rus heyeti Gomel'e, buranın Ukrayna için herhangi bir anlam ifade etmediğini bilerek geldi" dedi.