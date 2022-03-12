Zelenskiy: 'Melitopol Belediye Başkanı'nın kaçırılması demokrasi suçu'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Melitopol Belediye Başkanının Rus birlikleri tarafından kaçırılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Zelenskiy, videolu mesajında "Demokrasiye karşı işlenen suç" olduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya platformu olan Telegram kanalında video yayınladı. Videoda, Rusya'nın Ukrayna'ya olan işgaline ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus askeri güçlerinin, Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'u kaçırdığına dikkati çeken Zelenski, "Melitopol Belediye Başkanının kaçırılması, Ukrayna'daki kent ve halka sadece değil, demokrasiye karşı işlenen bir suçtur. Demokratik ülkelerdeki halkın yüzde 100'ü bunu öğreneceğinden eminim" dedi.

Rusya'nın eylemlerini IŞİD terör örgütünün eylemleriyle kıyaslayan Zelenski, "Tüm Ukrayna, Herson, Berdyansk ve diğer kentler olduğu gibi Melitopol'ün de işgalcilere teslim olmadığını gördü" şeklinde konuştu.

İŞKENCE DEVAM EDİYOR

Ukrayna'daki sivillerin güvenli bölgelere tahliye sürecine değinen Zelenski, Rus birliklerinin, insani yardım koridorlarının çalışmasını engellediğini belirtti.

Zelenski, "Buna rağmen, bugün Enerhodar, Buça, Hostomel ve Kozaroviçi kentlerinde 7 bin 144 kişi kurtarıldı. Bu, yarın, bir sonraki gün Ukraynalıların kuşatılmış yerlerden tahliyesini organize etmek için nedendir. Bunu yapacağız" dedi.

Ukrayna kentlerine insani yardımın yapılması için çabalamaya devam edeceklerini vurgulayan Zelenski, Mariupol'un Rus ordusunca kuşatıldığına dikkati çekti.

Zelenski, "Ruslar, Mariupol'e insani yardımı ulaştırmamıza izin vermedi ve kent sakinlerine işkence etmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

BİNLERCE RUS ASKERİ ESİR

Ukrayna'da ölen Rus asker sayısının 12 bini geçtiğine dikkati çeken Zelenski, binlerce askerin de esir alındığını söyledi.

Rus askerlerin annelerine seslenen Zelenski, "Kendi çocuklarınızı yabancı topraklardaki savaşa göndermeyin. Çocuklarınızın tatbikatlara gönderildiğine inanmayın. Ukrayna bu savaşı hiçbir zaman istemedi, ancak gerektiği kadar kendisini savunacak" ifadelerini kullandı.

Zelenski, Rus vatandaşlarına "ülkelerindeki propagandaya inanmamalarını ve doğru bilgilere ulaşmalarını" önerdi.