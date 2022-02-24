Zelenskiy: Kendimizi savunacağız
Rusya'nın operasyonuna ilişkin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız" açıklamasını yaptı.
Dünya 24.02.2022, 08:44 24.02.2022, 08:54
Rusya'nın Ukrayna'ya operasyon başlatmasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den ilk açıklama geldi.
Zelenskiy, "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız." dedi.
Zelenskiy, ülkede sıkıyönetim ilan edildiğini de açıkladı.
Zelenskiy, Ukrayna halkından mümkün olduğunca evde kalmalarını istedi.
Operasyon başlatıldı
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu.
Flightradar24 veri izleme web sitesi, Ukrayna hava sahasında uçuşların kısıtlandığını duyurmuştu.
Bu gelişmelerin üzerine Rusya, Ukrayna ve Belarus ile olan batı sınırında hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığını açıkladı.
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