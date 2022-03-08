Zelenskiy'in açıklaması endişelendirdi: Dünya savaşını tetikleyecek
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “İnanın bana birçok Batılı liderle görüştüm. Bu savaş böyle bitmeyecek. Bu, dünya savaşını tetikleyecek” dedi.
Dünya 08.03.2022, 07:54
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bu sefer Amerikan ABC televizyonundan Putin'e seslendi, diyalog çağrısı yaptı.
Ancak, "Rusya'nın ültimatomlarını kabul etmeye hazır değiliz" açıklamasıyla da tutum değiştirmeyeceklerini sinyalini verdi.
"Putin, yalan haber balonu içinde yaşamak yerine konuşmaya başlamalı, diyaloğu başlatmalı. Putin'e iletilen bilginin ne kadar gerçekçi olduğunu bilmiyoruz"
Zelenskiy Batı'ya da seslendi ve bu savaşı şimdi durdurun dedi:
"İnanın bana birçok batılı liderle görüştüm. Bu savaş böyle bitmeyecek. Bu, dünya savaşını tetikleyecek. Şimdi durdurulmalı."
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