Zelenskiy imzayı attı: Yabancı gönüllü savaşçılar Ukrayna'ya vizesiz girecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’ya destek vermek isteyen yabancı gönüllü savaşçıların ülkeye vizesiz girişini sağlayacak kararı imzaladı.

Kararda, "1 Mart’tan itibaren, sıkıyönetim dönemi için geçici olmak üzere, Ukrayna Uluslararası Lejyon birliğine katılmak isteyen yabancılar için ülkeye vizesiz giriş rejimi getirilmiştir.” ifadesi yer aldı.

Kararın, Rus vatandaşları için geçerli olmadığı bildirildi.

27 Şubat’ta Zelenskiy tüm dünya vatandaşlarına ve Ukrayna'nın dostlarına seslenerek, Ukrayna'yı ve Avrupa'yı Rus saldırısına karşı savunmaya çağırmıştı.

Yabancıların orduda 2016'dan beri gönüllü olarak savaşabilmesinin mümkün olduğu ülkede, "Ukrayna'nın Bölgesel Savunması için Uluslararası Lejyon" isminde yabancılardan oluşan bir alt birlik oluşturulmuştu.

İlgililerin, ülkelerindeki Ukrayna büyükelçiliklerinin savunma ataşelerine başvurmaları gerektiği belirtilmişti.