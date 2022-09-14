Zelenskiy, IMF Başkanı Georgieva ile görüştü
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva ile Ukrayna'ya yönelik desteği artırmanın yollarını görüştü.
Dünya 14.09.2022, 07:56
Uluslararası Para Fonu Başkanı (IMF) Kristalina Georgieva,Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile "mükemmel" bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirtti.
IMF'nin Ukrayna'yı desteklemeye nasıl devam edebileceğini görüştüklerini aktaran Georgieva, "Elimizdeki tüm araçları kullanarak Ukrayna'ya yönelik mali ve politika angajmanımızı artırmanın yollarını araştırmaya karar verdik" değerlendirmesinde bulundu.
Zelenskiy de söz konusu görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, IMF'nin ülkeye sağladığı 1,4 milyar dolarlık ek destek için teşekkür ettiğini ve Ukrayna'nın finansal istikrarını artırmaya yönelik gelecek iş birliklerini görüştüklerini kaydetti.
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