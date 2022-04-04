Zelenskiy, Grammy Müzik Ödülleri'nde dünyaya seslendi
ABD'de bu gece yapılan 64. Grammy Müzik Ödülleri töreninde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bir video kaydı yayımlandı.
Dünya 04.04.2022, 07:28
Zelenskiy ödül töreninden dünyaya şöyle seslendi:
"Bizim müzisyenlerimiz smokin yerine kurşun geçirmez yelek giyiyor. Hastanelerde yaralılara şarkı söylüyorlar. Onları duyamayanlara bile söylüyorlar. Ama müzik tüm engelleri aşacaktır"
Rus bombardımanının ülkesinin sokaklarındaki müziği susturduğunu ifade eden Zelenskiy, "Bizi elinizden geldiğince destekleyin, ama sessiz kalmayın. Sessizliği müzikle doldurun" dedi.
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