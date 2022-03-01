Zelenskiy: 'Gökyüzü Ruslara Kapatılmalı'
Vladimir Zelenskiy, devam eden savaşla ilgili "Rus füzeleri, uçakları ve helikopterleri için gökyüzünün tamamen kapatılması gerek. 5 günde Ukrayna’ya 56 füze saldırısı yapıldı, 113 seyir füzesi fırlatıldı." dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Rus füzeleri, uçakları ve helikopterleri için gökyüzünün tamamen kapatılması gerek. 5 günde Ukrayna’ya 56 füze saldırısı yapıldı, 113 seyir füzesi fırlatıldı" açıklamasında bulundu.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları altıncı gününde devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus füzeleri için gökyüzünün tamamen kapatılması gerektiğini söyledi.
Zelenskiy, Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkov'da çatışmaların sürdüğünü belirterek, "Füzelerle, bombalarla, toplarla silahlanan kötülük derhal durdurulmalı, ekonomik olarak mahvedilmeli. Rus füzeleri, uçakları ve helikopterleri için gökyüzünün tamamen kapatılması gerek. 5 günde Ukrayna’ya 56 füze saldırısı yapıldı, 113 seyir füzesi fırlatıldı" diye konuştu.
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