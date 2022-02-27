Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kontrolünün tamamen Ukrayna ordusu ve bölgesel savunma birliklerinde olduğu açıklandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de Kiev'deki son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Zelenskiy, “Dün gece oldukça şiddetli geçti, sivil altyapıya yönelik bombardımanlar oldu” diyerek saldırı gerçekleşen bölgelerin sivil alanlar olduğunu söyledi. “ Bu bölgelerin askeri alt yapı ile alakası yok” dedi.

“Müzakerelerin başka lokasyonlarda yapılmasına açığız”

Rus birliklerin ambulanslar dahil her yere saldırdığını vurgulayan Zelenskiy, müzakerelere dair de konuştu.



“Rusya ile müzakerelerin Minsk’te yapılması ancak Rusya’nın Belarus’tan saldırı yapmaması durumunda mümkün olabilir. Müzakerelerin, Ukrayna’ya saldırganlık göstermeyen başka losyonlarda yapılmasına açığız.”