Zelenskiy'den Ruslara seslendi: 'Savaşa karşı çıkın'
Hava saldırılarına karşılık verildiğini söyleyerek Zelenskiy, "Herkese silah vermeye hazırız" dedi ve 'savaşa karşı çıkın' çağrısında bulundu.
Dünya 26.02.2022, 14:08 26.02.2022, 16:22
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev'de kameralar karşısına geçti. Hava saldırılarına karşılık verildiğini söyleyen Zelenskiy, "Herkese silah vermeye hazırız" dedi ve 'savaşa karşı çıkın' çağrısı yaptı. Zelenskiy şunları söyledi:
-Kiev kontrolümüz altında. Her şeyi yapacağız vatandaşımız, askerimiz için... Binlerce, yüzlerce esirlerimiz var.
-Lütfen Rusya vatandaşları savaşa karşı çıkın. Hava saldırılarına karşılık veriyoruz.
-İşgali ortadan kaldırmamız lazım. Ukrayna'yı savunabilecek herkes burada olsun. Ülkemize korumaya gelecek herkese açığız. Ülkemizi korumaya gelmek isteyenler de buraya davet ediyoruz.
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