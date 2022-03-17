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Zelenskiy'den Alman milletvekillerine çağrı: 'Savaşı durdurmamıza yardım edin'

Zelenskiy, Federal Meclise video mesaj göndererek Alman milletvekillerine seslenerek, "Rusya’nın Ukrayna'ya açtığı savaş ile Avrupa’da Berlin Duvarı gibi bir duvarın örüldü" dedi.

Dünya 17.03.2022, 15:59
Zelenskiy'den Alman milletvekillerine çağrı: 'Savaşı durdurmamıza yardım edin'

Zelenskiy, Federal Meclise video mesaj göndererek Alman milletvekillerine seslendi.

Almanya ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkilerin bu duvarın üzerinden giden bir köprü olduğunu ifade eden Zelenskiy, "Siz duvarın ardına bakmak istemiyorsunuz. Bu, aramızdadır. Avrupa’da tekrar bir duvar var." dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a da seslenen Zelenskiy, "Sayın Scholz, bu duvarı yıkın. Almanya'ya hak ettiği liderliği verin. Lütfen bu savaşı durdurmamıza yardım edin." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın yıllardır Ukraynalıların inşa ettiği kentleri, apartmanları, okulları, hastaneleri, kiliseleri bombaladığını belirterek savaşın devam ettiği 3 hafta içinde binlerce Ukraynalının hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Avrupa’nın ortasında 2022’de 108 çocuğun öldürüldüğünü kaydeden Zelenskiy, "Sayısız buluşma, sayısız müzakere ve bizi destekleyen birçok adımdan sonra size sesleniyorum. Bazı adımlar geç geldi. Görünüşe göre savaşı durdurmak için yaptırımlar yeterli olmadı." diye konuştu.

Ukraynalıların özgürlük için savaştığını aktaran Zelenskiy, "Dünya belki bunu açık bir şekilde görmedi. Bu, Berlin Duvarı değildir. Bu, Avrupa’nın ortasında özgürlük ile esaret arasında bir duvardır. Bu duvar, Ukrayna’ya düşen her bomba, bize yardım edecek barış için verilmeyen her karar ile büyüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rus gazını Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattını anımsatan Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Biz size bu Kuzey Akım'ın savaşa hazırlık olduğunu söyledik. Bunun tamamen ekonomik olduğu cevabını aldık. Bu yeni duvar için bir harçtı. Biz size Ukrayna’nın NATO’ya girmesi, güvenliği konusunda garantiler alması için ne yapabileceğini sorduk. Ardından bu karar masada değil, hangi yeri alacağımız belli olmadığı cevabını aldık. Şimdi siz, Ukrayna'nın Avrupa Birliği’ne girip girmeyeceğini sorarsanız... Evet bu bazıları için siyasettir. Bu reddedildiğinde yeni duvar için taşlar olacaktır."

Mariupul kentinin ve çevresinin de bombalandığına işaret eden Zelenskiy, "Yüz binlerce insan kentte bombalanıyor. 7 gün 24 saat. Yiyecek, içecek su ve elektrik olmadan. Rus askerleri sivil ve askeri unsur arasında fark gözetmiyor. Her şey bir hedeftir onlar için. Yüzlerce kişinin sığındığı bir tiyatro yerle bir edildi. Doğum ve çocuk hastaneleri, askeri bağlantısı olmayan apartmanlar her şey yıkılıyor. İnsani yardım konvoyları şehre giremiyor. Beş günden beri aralıksız ateş açılıyor, insanlarımızı kurtarmayalım diye. Bunları hepsini görürsünüz, duvarına ardına bakarsanız.” dedi.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Berlin için bir hava ikmal köprüsü kurulduğunu anlatan Zelenskiy, “Berlin hava köprüsü kurulduğunda o dönemde hava sahası güvenliydi. Havadan bombalar atılmıyordu. Ancak şimdi burada ülkemizde bir hava köprüsü kuramıyoruz. Havadan sadece Rus bombaları ve füzeler geliyor." ifadelerini kullandı.

#Zelenskiy #Ukrayna #rusya
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