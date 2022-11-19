Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rus güçlerinin Ukrayna'da hedef aldığı enerji altyapılarının onarım çalışmalarının sürdüğünü kaydederek, enerji sorunlarını çözmeye devam ettiklerini ifade etti.

Başkent Kiev başta olmak üzere toplam 17 şehir ve bölgede enerji hizmetlerinin sağlanması konusunda sorunların sürdüğüne dikkati çeken Zelenskiy, Herson kentinde de enerji sorunlarını gidermeye çalıştıklarını aktardı.

Zelekskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini, görüşmede tahıl koridoru anlaşmasını ele aldıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm. Tahıl ihracatı girişimimizi genişletme çabaları için teşekkür ettim."

Zelenskiy ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile güvenlik ve enerji konularını da görüştüklerini bildirdi.

Rus güçlerine, özelikle Donetsk bölgesinde yoğun saldırılara devam ettiklerini kaydeden Zelenskiy, "Belirli alanlarda gelecekteki başarılar için hazırlanıyoruz." dedi.