Zelenskiy çağrısını yineledi! "Dünyanın buna gücü var"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy paylaştığı yeni videoda Ukrayna halkına "Ukraynalılar! Yarınımızı artık kazandık. Ama hala bugünümüz için savaşıyoruz. Yaşam ve kölelik arasında seçim yapıyoruz ve savaşıyoruz" dedi.

"Dünyanın gökyüzünü Rus füzelerine kapatacak gücü var" diyen Zelenskiy, her gün birçok devletin liderleriyle, iş dünyasının liderleriyle konuştuğunu söyledi.

"Bunlar güvenimizi artıran konuşmalar. Çünkü dünya iyiliğin tarafındaysa asla karanlığa düşmeyecektir."

"Kayıplar olmadan kötülüğü yenmek mümkün"

Ukraynalıların geleceğini kazandığını şu anda ise sadece bugünü için mücadele verdiğini belirten Zelenskiy, Rusya halkına da “sessiz kalmayın” çağrısı yaptı.

“Rusya Federasyonu vatandaşları, şu anda tamamen aynı seçimi yapıyorlar. Bu günlerde ve bu saatlerde, yaşam ve kölelik arasında, bugün ve yarın, belki önümüzdeki hafta. Bu, geri dönüşü yok kayıplar olmadan kötülüğü yenmenin hala mümkün olduğu bir dönem."

Rusya halkının bu imkanı kaçırmaması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, “Biz Ukraynalılar barış istiyoruz. Bu sadece Ukrayna’nın değil sizin ülkeniz için de bir mücadele. Şimdi susarsan, daha sonra senin yerine sadece yoksulluğun konuşur. Sessiz kalma” dedi.

Zelenskiy, dün ABD Devlet Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini hatırlatarak, “Kendisine kararlılığından dolayı teşekkür ediyorum. Bu saldırganlığa karşı yeni yaptırımlar demek. Onun öncesinde Amerikan Kongre üyeleriyle konuştum. Görüşmede, her iki taraftan 200'den fazla temsilci vardı, samimilerdi, bize yardım etmek için fazla ilgililer. Güvenimizi katlayan konuşmalardı” değerlendirmesinde bulundu.

"İşgal operasyonu uzun zamandır hazırlanıyordu"

Ukrayna halkına seslenen Zelenskiy, ülkeyi yeniden inşa etmeye hazır olduklarını söyledi.

"Ukraynalılar! 11 gündür savaşıyoruz. Özgürlük için. Devlet için. Biz sabrettik. Ülkemizi nasıl yeniden inşa edeceğimizi şimdiden biliyoruz."

Esir düşen Rus askerlerinin harita ve planlarını ele geçirdiklerini söyleyen Zelenskiy, bu planlara dayanarak işgal operasyonunun uzun zamandır hazırlandığını vurguladı.

"Lütfen hava sahamızın kapanmasının önemini artık anlayın"

Birkaç saat sonra tekrar bir video paylaşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Vinnitsya kentine 8 füze saldırısı yapıldı, buradaki havalimanı tamamıyla tahrip edildi" diyerek ülkeleri gökyüzünü rus füzelerine kapatmaya çağırdı.

"Bizim barışçıl Vinnitsya'mız daha önce Rusya için hiç tehdit oluşturmadı. Bütün altyapılarımızı yok etmeye çalıştıklarını anlıyoruz. Tekrar tekrar söylüyoruz. Lütfen hava sahamızın kapanmasının önemini artık anlayın. Bu sizin insani yardım borcunuz."