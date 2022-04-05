Zelenskiy bugün BMGK'ya hitap edecek

BMGK nisan ayı dönem başkanı İngiltere, daimi temsilciliğinin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin bugün BM Güvenlik Konseyi'ne hitap edeceğini duyurdu.

Sivil ölümlerinin gerçekleştiği Ukrayna'nın Buça kentini ziyaret eden Zelenskiy'nin BMGK'nin Ukrayna oturumunda video konferans ile konuşacağı belirtilen paylaşımda "İngiltere, Konsey başkanlığı sırasında Rusya'nın savaş suçları hakkında gerçeğin duyulmasını sağlayacak. Putin'in savaşını ve gerçeği açığa çıkaracağız." ifadesine yer verildi.

Zelenskiy, Rus birliklerinin çekildiği Kiev bölgesindeki Buça kenti ziyareti sonrası, yaşanan katliamın "savaş suçu" olduğunu söylemişti.