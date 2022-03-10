banner38

Zelenskiy Batılı liderlere seslendi: 'Cesaretli olun'

Ukrayna hava sahasının güvenliğinin sağlanması için çabaladıklarını dile getiren Zelenskiy, Batılı ülke liderlerine seslenerek bu konuda "cesaretli olmaları" gerektiğinin altını çizdi.

Dünya 10.03.2022, 09:16
Zelenskiy Batılı liderlere seslendi: 'Cesaretli olun'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev, Sumi, Enerhodar, Mariupol, İzyum ve Volnovaha kentlerinden sivillerin tahliyesi için 6 insani yardım koridoru oluşturacaklarını bildirdi. Zelenskiy, Batılı ülke liderlerinin de "cesaretli olması" gerektiğini vurguladı.

Zelenskiy, Telegram kanalından yayınladığı videoda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşa dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'da sivillerin tahliye sürecine değinen Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Başkent Kiev bölgesi ile Sumi ve Enerhodar kentlerinde 3 insani yardım koridorunu organize edebildik. 35 bine yakın insan kurtarıldı. Yarın devam edeceğiz. 6 insani yardım koridoru hazırlıyoruz. Mariupol, İzyum ve Volnovaha kentlerinden de insanları çıkaracağız."

'MARİUPOL'DEKİ HAVA SALDIRISINDA 17 KİŞİ YARALANDI'

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Mariupol şehrindeki doğum hastanesine hava saldırısı düzenlediğine dikkati çeken Zelenskiy, saldırıda 17 kişinin yaralandığını söyledi.

Bunun "savaş suçu" olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "İşgalcilerin, Mariupol'deki eylemleri vahşetin ötesindedir." değerlendirmesini yaptı.

Mariupol kentinin Donetsk bölgesinde bulunduğuna dikkati çeken Zelenskiy, "Donetsk veya Luhansk bölgeleri ve dünyadaki hiçbir şehirde buna benzer savaş suçu işlemedik ve işlemeyeceğiz. Çünkü biz insanız. Ya siz?" şeklinde konuştu.

'BATILI ÜLKE LİDERLERİ CESARETLİ OLMALI'

Ukrayna hava sahasının güvenliğinin sağlanması için çabaladıklarını dile getiren Zelenskiy, Batılı ülke liderlerinin bu konuda "cesaretli olması" gerektiğini vurguladı.

Zelenskiy, "Onlar, ya Ukrayna üzerindeki gökyüzünü Rus füzeleri ve bombalara kapatmalı ya da bunu yapmamız için savaş uçaklarını bize vermelidir. Kararsız duraklama, artık ölümcül hale geldi." ifadelerini kullandı.

#Zelenskiy #Ukrayna #rusya
Yorumlar (0)
banner35
0
hafif kar duşu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Adana Demirspor 28 45
7. Beşiktaş 28 45
8. Hatayspor 28 43
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 27 18