Zelenskiy Batı'ya seslendi: Anlamlı adımlar bekliyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yeni bir bir video mesaj yayımladı.

Brüksel'de bugün düzenlenecek üç zirveye işaret eden Zelenskiy, Batı'ya seslendi.

"Dünya bu savaşı durdurmalı"

Zelenskiy, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sadece bir başlangıç. Hepimiz Rusya'yı durdurmalıyız. Dünya bu savaşı durdurmalı. Ukrayna'yı desteklemek için çalışan herkese minnettarım ama savaş devam ediyor. Sivillere yönelik terör devam ediyor. Bir ay oldu. Bu çok uzun. Kalbim, Ukraynalıların kalbi ve dünyadaki tüm özgür insanların kalbi kırılıyor. Bu yüzden sizlerden savaşa karşı çıkmanızı istiyorum. NATO, Avrupa Birliği ve G7'den anlamlı adımlar bekliyoruz. Rusya'nın kendi çıkarları için lobi yapmaya başladığını biliyoruz. Bazı ortaklarla çalıştıklarını biliyoruz" açıklamasını yaptı.

"Tüm insanlar savaşa karşı çıkmalı"

Rus saldırılarına karşı küresel çapta protesto çağrısı yapan Zelenskiy, "Tüm insanlar savaşa karşı çıkmalı. Barış için dışarı çıkın. Meydanlarda, sokaklarda Ukrayna'yı destekleyin" dedi.

"Rusya'nın güvenliğini hiçbir zaman tehdit etmedik"

Ülkesinin Rusya'ya bir tehdit oluşturmadığını söyleyen Zelenskiy, "Ukrayna, Rusya'nın güvenliğini hiçbir zaman tehdit etmedi. Şimdi bile sizin topraklarınızda değil. Topraklarımızdaki halkımıza barışı getirmek için her şeyi yapıyoruz" sözlerini kullandı.

"Rusya vatandaşları oğullarınızı savaştan kurtarın"

Rus vatandaşlara seslenen Zelenskiy, "Barışı arzulayan Rusya vatandaşları, oğullarınızı savaştan kurtarın" diye konuştu.