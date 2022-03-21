Zelenskiy, Almanya ve AB'ye seslendi: 'Herkes harekete geçmeli'
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Almanya'ya ve AB ülkelerine seslenerek, "Rus savaş makinesine sponsor olmayın. İşgalcilere 1 avro bile vermeyin, tüm limanlarınızı onlar için kapatın, mal tedarik etmeyin, Rus enerji kaynaklarını reddedin. Barışın mümkün olduğuna inanıyorum ancak barışı sağlamak için Almanya'da, Avrupa'da herkes harekete geçmeli." ifadelerini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Almanya'ya ve AB ülkelerine, "Rusya'yı desteklemeyin" çağrısında bulunarak "İşgalcilere 1 avro bile vermeyin, tüm limanlarınızı onlar için kapatın, mal tedarik etmeyin, Rus enerji kaynaklarını reddedin" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında, Almanya ve AB'nin, Rusya ile ticareti durdurması halinde Rusya'nın savaş için para bulamayacağını belirtti.
Kimsenin halkları yok etme ve Avrupa'yı parçalama hakkının bulunmadığını vurgulayan Zelenskiy, "Doğal gazınızın olup olmadığına ve ne kadara mal olacağına Moskova'nın karar vermesinin tehlikeli olduğu konusunda politikacılarınızı uyarmıştık. Bu savaşın başlamasını önlemek için yaptırımların gerekli olduğunu söylemiştik. Rus füzeleri NATO sınırlarından 20 kilometreyi vurduğunda, Rus tankları doğrudan nükleer santralimize ateş ettiğinde, sonunda herkes Ukrayna'yı dinlemeleri gerektiğini anladı." dedi.
Zelenskiy, "Rus savaş makinesine sponsor olmayın. İşgalcilere 1 avro bile vermeyin, tüm limanlarınızı onlar için kapatın, mal tedarik etmeyin, Rus enerji kaynaklarını reddedin. Barışın mümkün olduğuna inanıyorum ancak barışı sağlamak için Almanya'da, Avrupa'da herkes harekete geçmeli." ifadelerini kullandı.
Ukrayna'ya saldıran Rus uçak, helikopter ve tanklarının bazılarına, "Berlin'e" sözünün yazıldığını hatırlatan Zelenskiy, "Onlar daha fazla ileri gitmek, size doğru gelmek istiyorlar." uyarısında bulundu.
Zelenskiy, konuşmasında siren sesi dinletti
Zelenskiy, konuşmasında telefonundan siren sesi dinleterek Ukraynalıların 25 gündür bu sesle yaşadığını belirtti.
Sesin sadece 20 saniye olduğunu ifade eden Zelenskiy, "Biz bunu saatlerce, günlerce, haftalarca duyuyoruz. İnsanlarımız bu sesi sürekli duyuyor." diye kaydetti.
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