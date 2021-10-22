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Yunanlar itti, Türk sahil güvenlik kurtardı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında kurtarılan 16 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Dünya 22.10.2021, 23:04 22.10.2021, 23:12
Yunanlar itti, Türk sahil güvenlik kurtardı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bottaki 16 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

#Muğla #Bodrum
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