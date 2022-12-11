Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
Dünya 11.12.2022, 11:58 11.12.2022, 12:05
Jandarma ekipleri tarafından iki gün önce 1. derece askeri yasak bölgede, Yunanistan'a yasa dışı yollardan gitmeye çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi M.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne getirilen M.K, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
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