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Yunanistan sırtını şimdi de İsrail'e dayadı

Ege'de tahrik ve provokasyonlarına devam eden Yunanistan, Türkiye’ye karşı hava üstünlüğü sağlamak için çırpınıyor. ABD'nin silahlarını adalara yığan komşu an Yunanistan, İsrail’in desteğiyle savaş pilotları için bir eğitim merkezi kurdu. Yunanistan Hava Kuvvetleri Eğitim Komutanı Georgios Vagenas, “Bizi doğudaki komşumuzdan gelen tehditlere hazır hale getirecek” diyerek açık açık Türkiye’ye gözdağı vermeye kalktı.

Dünya 22.10.2022, 14:46 22.10.2022, 14:58
Yunanistan sırtını şimdi de İsrail'e dayadı

Türkiye-Yunanistan hattında gerilim artıyor. Yunanistan son olarak, İsrail'in desteğiyle savaş pilotları için bir eğitim merkezi açtı. Amerikan Associated Press (AP) ajansının haberine göre; İsrail'in desteğiyle Yunanistan'ın güneyindeki Kalamata kentinde kurulan uluslararası askeri eğitim merkezi bugün faaliyete başladı.

Haberde, bu adımın Yunanistan'ın hava kuvvetlerinde Türkiye'ye karşı üstünlük sağlamaya çalıştığı bir dönemde geldiğine dikkat çekildi.

PİLOT EĞİTİM MERKEZİ, İSRAİL'İN DESTEĞİYLE KURULDU

İsrailli savunma şirketi Elbit, merkez için geçen yıl İsrail hükümetinin desteğiyle Yunanistan'la 1,65 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı. İsrail basını, bu sözleşmenin iki ülke arasında bugüne kadarki en büyük savunma tedarik anlaşması olduğu yazmıştı. İsrail şirketi, Yunan ordusuna bağlı askeri üste yer alan merkezin işleyişine de destek verecek.

TESİS 2024'TE TAM KAPASİTEYLE ÇALIŞACAK

Merkezin gelecek yıldan itibaren İtalya'dan alınacak eğitim uçaklarıyla faaliyetlerini artıracağı ve çeşitli savaş senaryolarını içeren tatbikatlar düzenleyeceği kaydedildi.

İsrail şirketi Elbit ise, tesisin 2024'ten itibaren tam olarak aktif hale geleceğini bildirdi.

DİREKT OLARAK TÜRKİYE'YE GÖZDAĞI VERDİ

Yunanistan Hava Kuvvetleri Eğitim Komutanı, General Georgios Vagenas, "Tesisteki eğitimler pilotları yeni alınan uçaklara hazırlayacak ve bizi doğudaki komşumuzdan gelen tehditlere hazır hale getirecek" dedi.

Yunan komutanın bu sözleri, "Türkiye'ye doğrudan gözdağı verdi" şeklinde yorumlandı.

YUNANİSTAN, HAVA KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Associated Press, Ege adaları ve bir dizi başlıkta Türkiye'yle büyük gerilim yaşayan Yunanistan'ın, son dönemde ordusunu modernize etmek için yoğun faaliyet içinde olduğuna dikkat çekti.

Fransa'dan Rafale savaş uçakları satın alan Yunanistan'ın, F-16'larını yenilemek için ABD'yle görüşmeler yürüttüğü ve F-35 programına girmek istediği de belirtildi.

#Yunanistan
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