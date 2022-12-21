Yunanistan ölüme itti, Türkiye kurtardı
Bodrum açıklarında farklı zamanlarda Yunanistan unsurlarınca geri itilen 65 göçmen Türkiye tarafından kurtarıldı.
Dünya 21.12.2022, 08:09
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 65 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı.
Bodrum açıklarında farklı zamanlarda lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki ayrı lastik bottaki 65 düzensiz göçmeni sahil güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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