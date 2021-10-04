Yunanistan endişeli! 'AB, Türkiye'ye verdiği sözü tutmalı'

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında birçok konuda uzlaşma sağlanan sığınmacı mutabakatının üzerinde beş yıl geçti.

2016'da Türkiye ile AB arasında imzalan mutabakatta yer alan vize serbestisi ve katılım müzakerelerinin canlandırılması gibi taahhütlerde AB, hiçbir somut adım atmadı.

Türkiye, vize serbestisi için eksik kalan kriterleri karşılamak için yoğun çaba harcadı. 72 kriterin 67’sini yerine getirdi, ancak AB, bu çabaları da görmezden geldi.

TÜRKİYE AVRUPA'YA GÖÇÜ AZALTTI

Türkiye ile AB arasında 2016'da imzalanan mülteci mutabakatı sonrasında Ege üzerinden sığınmacı geçişleri büyük ölçüde azalmıştı.



AB'nin bu sözlerini tutmaması sonrası Türkiye'nin AB'ye açılan sınır kapılarını mültecilere açmasından endişe eden Yunanistan'da ise panik havası hakim

"AB SÖZÜNDE DURSUN"

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi de konuyla ilgili Alman Welt gazetesine değerlendirmelerde bulundu.

Mitarachi, mülteci mutabakatına hem Ankara ve hem de Avrupa tarafından saygı gösterilmesinin önemine dikkat çekerek, Avrupa'nın Türkiye'ye vizesiz seyahat ve ticaret konularında verdiği sözleri tutması gerektiğini söyledi.