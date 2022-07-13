Yunanistan bayram namazına izin vermedi

Selanik yakınlarındaki Aleksandria'da yaşayan Batı Trakya Türkleri bu bayramı da buruk geçirdi.

Yunan makamları bölgedeki mescitte bu yıl da bayram namazı kılınmasına izin vermedi. Dernek çatısı altında hazırlanan ve mescit olarak kullanılan yapı 2017 yılından bu yana Yunan makamlarının kullanım engeline takılıyor.

Gerekli prosedürleri hazırlayarak başvuru yapan dernek yetkilileri sudan bahanelerle 3 kez red kararıyla karşılaştı.

Danıştay'dan dernek lehine karar

2020'de mahkeme, Yunan makamlarının lehine karar verince konu Danıştay'a taşındı.

Danıştay'ın dernek lehine kararına rağmen Din ve Eğitim İşleri Bakanlığı kararı görmezden geldi, yine bir bahaneyle mescidin kullanımına izin vermedi.

"Mahkeme kararına rağmen Yunan makamları engelliyor"

İskeçe Müftülüğü'nün bölgeye atadığı din görevlisi Musa Çolak süreci TRT Haber'e anlattı:

"Kazanılan bir davamız var. Bu davaya rağmen Din İşleri Bakanlığı hala eften püften sebeplerden dolayı bize izin vermemek için ısrarla direniyor. Bu insanlar Avrupa Birliği vatandaşı, Yunanistan vatandaşı ilk önce tabii birçok haktan mahrumlar."

Müslüman mezarlığına da izin vermiyorlar

20 binden fazla nüfusu olan bölgede 1000'e yakın Batı Trakya Türkü yaşıyor.

Türkler sadece eğitim ve ibadet yeri bulmakta değil, mezarlık bulmakta da zorlanıyor zira Yunan makamları Müslüman mezarlığına izin vermiyor.

Cenazeler yıllardır, yüzlerce kilometre uzaktaki mezarlıkta defnediliyor.