Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmaya çalışan FETÖ ile iltisaklı 4 şüpheli yakalandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen toplam 6 kişi tutuklandı.
Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığınca Çıplak ada açıklarında göçmen kaçakçısı B.İ.U'nun da bulunduğu "Baranım" isimli fiber teknede FETÖ ile iltisaklı H.T, M.K, G.Ç, Ü.K. ve Ü.G.D. olmak üzere 6 şüpheli yakalandı.
Çalışmaların genişletilmesi üzerine Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de insan kaçakçısı olduğu belirlenen Y.Y.Y, B.K. ve M.T'yi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.
6 kişi tutuklandı
Yapılan aramalarda, 4 cep telefonu, 4 bin 250 euro ve 232 dolar ele geçirildi, olayda kullanılan fiber tekneye el konuldu.
Ekiplerin yaptığı incelemelerde H.T. ve M.K'nin ihraç komiser yardımcısı olduğu, Ü.K. ve G.Ç'nin FETÖ'ye ait kapatılan eğitim kurumlarında çalıştıkları ve adli işlem gördükleri, Ü.G.D'nin ise ihraç araştırma görevlisi olduğu tespit edildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.T, M.K, G.Ç, Ü.G.D, M.T. ve B.İ.U. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ü.K, B.K. ve Y.Y.Y. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
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