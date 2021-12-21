banner38

Yunan yönetimi ülkedeki Türk okullarının yarısını kapattı

Yunanistan, 10 yılda 126 Türk okulunu kapattı. Atina’nın azınlık haklarını hiçe sayan kararlarını protesto için geçtiğimiz Cuma boykota gidildi. Azınlık Okulları Encümenler Birliği Başkanı Ahmet Kara, “Okulların onarımına dahi müsaade edilmiyor” dedi.

Dünya 21.12.2021, 15:22
Yunan yönetimi ülkedeki Türk okullarının yarısını kapattı

Yunanistan’da Batı Trakya Türklerine yönelik baskı her geçen gün artıyor. Yunan idarecilerin, Türk öğrencilerin ve öğretmenlerin cuma namazına gitmelerine engel olmak için yeni uygulamaları yürürlüğe sokma kararı sonrası, Batı Trakya Türk Okulları bir günlük boykot gerçekleştirdi.

Bu kapsamda öğrenciler okula gitmeyerek Atina’nın azınlık haklarını gasp etme girişimini protesto etti. Azınlık Okulları Encümenler Birliği (AOEB) Başkanı Ahmet Kara, yaşadıkları zorlukları Yeni Şafak’a anlattı.

Kara, Yunan hükümetlerinin, 10 sene içerisinde Müslüman Türklerin eğitim gördüğü 126 okulu kapattığını kaydetti.

CUMA NAMAZINA ENGEL

Yunan makamların cuma namazına yönelik engelleme girişimlerini “bardağı taşıran son damla” şeklinde yorumlayan Ahmet Kara, “Bizim aldığımız boykot kararı cuma namazından ziyade, eğitim alanında uzun yıllardır devam eden haksızlıklardan ötürü” dedi.

Düzelme görmedikleri takdirde eylemlerine devam edeceklerini belirten Kara, “Cuma günü için kararlaştırılan ders programına göre erken paydos yapılmaması, öğrenci ve öğretmenlerin cuma namazına gitmelerine mani olma girişimidir. Düzenlediğimiz boykota katılım yüzde yüze yakın oldu. Veliler bizi destekledi ve öğrenciler derse girmedi” ifadelerini kulandı.

Batı Trakya Türk Okulları bir günlük boykot gerçekleştirdi.

KARARLAR HUKUKSUZ

Atina’nın anlaşmalara ve hukuka aykırı olarak tek taraflı karar aldığını belirten Kara, “Azınlık eğitiminin statüsü, gerek Lozan Anlaşması’nda gerekse Yunanistan ve Türkiye arasında imzalanan kültür protokolleri ve eğitim anlaşmaları ile belirlenmiş durumda. Dolayısıyla burada anlaşmalarla belirlenmiş konuların Atina yönetimince tek taraflı olarak değiştirilmesi mümkün değil” dedi. Kara, “10 yıl önce azınlık okul sayımız 229’ken şu anda 103 ilkokul, 2 de lisemiz var. Yunan hükümeti yeni okul açılmasına da okulların onarımına da müsaade etmiyor” dedi.

VELİLERİN AKLINI ÇELİYORLAR

Yunan öğretmenlerin sıklıkla Türk velileri manipüle etmeye çalıştığını belirten Kara, “Yunan öğretmenler Türk velilere ‘Çocuğunuzun kapasitesi yüksek. Devlet okullarına (Yunan hükümetine bağlı) gitse çok iyi olur’ yönlendirmesiyle akıllarını çelmeye çalışıyor” dedi.

Yunan idaresinin oyalama taktikleri ile Türk kitaplarındaki güncellemeleri geciktirdiğini belirten AOEB Başkanı, “Öğrencilerin okuduğu kitaplar güncel içeriklere sahip değil. Yunan hükümeti Türkiye’nin gönderdiği güncel kitapların içeriğini onaylamıyor. 25 yıl önce biz 1968 yılından kalan kitaplarla ders yapıyorduk. Eğitim öğretim yılı başladıktan 2 ay sonra, kitaplar öğrencilerin eline geçiyor” ifadelerini kullandı.

Hakkımızı arayacağız

Batı Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi Başkanı Dr. Pervin Hayrullah da yaşanılanların çağ dışı olduğuna dikkat çekti. Hayrullah, “Azınlık eğitim sistemi özel ve özerk. Yasalara göre ders programı okul encümenleri tarafından şekillendirilir. Encümenlerin karar almalarına mani oldular. Bizim çocuklarımız Cuma günleri ibadet saatinde izinli oluyorlar. Bu uygulamayı kaldırdılar. Çocuklarımızın Cuma namazına gitmelerini engellemek için alınan bu kararı geri almazlarsa farklı eylemlerle hakkımızı aramaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

#Yunanistan #Ahmet Kara
Yorumlar (0)
banner35
6
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 17 42
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 17 29
4. Hatayspor 17 29
5. Fenerbahçe 17 28
6. Alanyaspor 17 27
7. Adana Demirspor 17 26
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 17 25
10. Karagümrük 17 25
11. Galatasaray 17 24
12. Giresunspor 17 22
13. Gaziantep FK 17 22
14. Antalyaspor 17 21
15. Kayserispor 17 20
16. Altay 17 18
17. Rizespor 17 16
18. Göztepe 17 14
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 17 14
20. Kasımpaşa 17 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Adanaspor 17 23
11. Tuzlaspor 16 22
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 43
2. Sevilla 17 37
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Valencia 18 28
8. Barcelona 17 27
9. Athletic Bilbao 18 24
10. Espanyol 18 23
11. Villarreal 17 22
12. Osasuna 18 22
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 18 20
15. Granada 17 19
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 17 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8