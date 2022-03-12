Yük treni raydan çıktı: 60 ölü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Lualaba eyaletinde yük treni raydan çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti.
Dünya 12.03.2022, 22:04
Ulusal basındaki haberlere göre, Lualaba eyaletine bağlı Lubudi bölgesinden Lubumbashi yönüne giden yük treni bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı.
Kazada 60 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.
Yaralılar, Lubudi bölgesinde bulunan Cimenkat Hastanesinde tedavi altına alındı.
Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Ülkede yasak olmasına rağmen yük trenleri kaçak yolcu kabul ediyor.
Kaynak: AA
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