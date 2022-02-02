YouTube fenomeni genç yaşta hayatını kaybetti

YouTube fenomeni Melanie Ham, zanaat eğitimleriyle tanınıyordu. Ham, YouTube kanalında kanserle (epitelioid anjiyomiyolipom adı verilen bir sarkom türü) mücadelesini belgeledi ve dikiş, tığ işi ve diğer çeşitli ustalık teknikleriyle ilgili eğitimler yayınladı.

Eşi Robert Ham, geçen hafta Melanie'nin sosyal kanallarında haberi duyurdu ve iki çocuk annesinin 16. evlilik yıldönümlerini kutlamadan sadece dokuz gün önce öldüğünü açıkladı.

Robert, Melanie'nin fotoğraflarından oluşan bir koleksiyon yayınladı ve şunları yazdı:

"Tatlı, harika, güzel karım Melanie'nin ölüm haberini derin bir üzüntü ve kalbimle paylaşıyorum. Yolculuğumuzu takip ettiyseniz, eminim siz de bizim gibi, onun bu sinsi hastalığı yenebileceğinden umutluydunuz. Son birkaç aydır işler giderek daha da kötüleşiyor ve bu noktaya geldiğimiz için minnettarız. Tatiller boyunca ve her anını değerli kılmaya çalıştı."