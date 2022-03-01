Youtube'dan Rusya'ya yeni engel
Dünyanın en büyük video platformlarından Youtube'dan Rusya'ya yeni bir engel geldi.
Youtube, Rusya'nın devlet destekli Sputnik televizyonunun kanallarını Avrupa genelinde engelleyeceğini açıkladı.
Google'ın da sahibi olan Alphabet, devlet desteğiyle çok dilde yayın yapan Sputnik'e engel getiriyor.
Youtube Sputnik kanallarının Avrupa genelinde erişime kapatılacağı bildirildi.
İLK YAPTIRIM DEĞİL
Google daha önce de Rusya'ya yaptırım uygulamıştı. Şirket Russian Today (RT) dahil birçok Rus kanalının gelir elde etmesinin önüne geçmişti. Google ayrıca Ukrayna'da Maps hizmetini de durdurmuştu.
FACEBOOK DA YASAKLAMIŞTI
Video hizmetlerinden gelir elde etme özelliğini Facebook da yasaklamıştı.
Facebook'un yöneticilerinden Nathaniel Gleicher Twitter'da yapmış olduğu paylaşımda, "Artık Rus devlet medyasının dünyanın herhangi bir yerinde platformumuzda reklam yayınlamasını veya para kazanmasını yasaklıyoruz. Ayrıca ek Rus devlet medyasına etiketler uygulamaya devam ediyoruz. Bu değişiklikler halihazırda uygulanmaya başlandı ve hafta sonuna kadar devam edecek" demişti.
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