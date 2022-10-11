Yol haritası Astana'da belli olacak

Rusya ile Ukrayna arasında şiddetlenerek artan çatışmaların arasında Kremlin’den barış umutlarını artıracak bir açıklama geldi. Daha önce Antalya’da tarafları buluşturan, İstanbul’da da tahıl koridorunu hayata geçiren Türkiye, Rusya ile Ukrayna’yı barıştırmak için büyük bir çaba gösteriyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da birkaç gün önce Putin’in Batı ile yeni büyük bir anlaşma yapmak istediğini açıklamıştı. Rusya’nın Kiev’e şiddetli füze saldırıları düzenlediği gün Moskova’dan “Türkiye’nin ev sahipliğinde masaya oturma” mesajı geldi.

PUTİN VE ERDOĞAN ASTANA’DA GÖRÜŞECEK

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’daki çok sayıda bölgeye düzenlenen füze saldırılarının “özel askeri operasyon” kapsamında yapıldığını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rusya ile Batı arasında müzakerelerin yapılması ihtimalini Astana'da görüşebileceğini söyledi.

SONUCUNU GÖRMEK LAZIM

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’da devam eden savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rusya ile Batı arasında görüşmelerin Türkiye'de yapılıp yapılmayacağına dair net bir bilginin olmadığını belirten Peskov, “Bu tür müzakerelerin yapılması ihtimalini konuşmak için, bu görüşmenin amacını ve sonucunun ne olabileceğini anlamak, sonra da karar almak lazım.” dedi.

ÖNERİ GÜNDEME GELECEK

“Putin ve Erdoğan, Türkiye’nin Rusya ve Batı arasında Ukrayna konusunda müzakerelerin yapılması ile ilgili teklifini Astana’da görüşecek mi” sorusunu yanıtlayan Peskov, “Büyük olasılıkla.” ifadesini kullandı. Ukrayna’da dün sabah düzenlenen füze saldırılarına ilişkin de Peskov, “Tüm bunlar özel askeri operasyon kapsamında oluyor. Elbette operasyonun önemli kısımları başkomutana bildirilmeden yürütülmüyor.” dedi.

Ukrayna Türk Akım’ı vuracaktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi Toplantısı'nın öncesinde açıklamalarda bulundu. Kırım Köprüsü’nde meydana gelen patlamanın Ukrayna istihbaratınca yapıldığını açıklayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yeni bir iddia daha geldi. Putin, Ukrayna'nın Türk Akım Boru Hattı'nı uçurmaya çalıştığını ileri sürdü.

3 AYRI SALDIRIDA AYNI NOKTA ZARAR GÖRDÜ

Ukrayna istihbaratı tarafından Rusya'nın enerji altyapılarına da saldırılar planlandığını öne süren Putin, "Ukrayna istihbaratı tarafından sadece Kursk'taki nükleer santrale karşı 3 ayrı terör saldırısı gerçekleştirildi. Bu 3 ayrı saldırıda aynı nokta zarar gördü. Alınan tedbirlerle bu hasarlara anında müdahale edildi ve ciddi sonuçların önüne geçildi. Ancak aralarında Türk Akım Doğalgaz Boru Hattı’nın bir bölümü de dahil, ülkemizin elektrik santrallerine ve gaz boru hatlarına bir dizi terör saldırısı düzenleme girişimlerinde bulunulmuştur. Bu terör saldırıları, faillerin ifadeleri ve nesnel kanıtlarla da doğrulanmıştır" şeklinde konuştu.