Yoğun saldırılara maruz kalan Buça'da son durum
Rusya-Ukrayna savaşının 45. gününde, Rusya'nın saldırıları sonucu harabeye dönen Buça'daki son durumu TRT Haber ekibi görüntüledi.
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı. Kiev yakınlarında kurtarılan yerleşim alanlarında 410 sivilin cesedi bulunmuştu.
Rusya, sivillerin öldürüldüğüne ilişkin iddiaları yalanlarken, uydu şirketi Maxar tarafından yayımlanan 19 Mart tarihli uydu fotoğraflarında sokaklarda cesetler olduğunun görüldüğü öne sürülmüştü.
Biden yönetimi, söz konusu olayın ardından Putin'i "savaş suçlusu" olarak nitelendirmiş ve bugün Rusya'ya yeni yaptırımlar açıklanmıştı.
Kent harabeye döndü
Tüm dünyanın tepkisini çeken saldırıların yaşandığı Buça'daki son durumu TRT Haber ekibi görüntüledi. Görüntülerde kentte bulunan yapıların harabeye döndüğü görüldü.
Kentteki özellikle kamu binaları, evler ve benzin istasyonlarının önlerine beton engeller konulduğu fakat bunların saldırıları engelleyemediği görüntülendi.
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