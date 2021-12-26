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Yılda 35 bin kişi köpek saldırıları nedeniyle ölüyor

Dünya genelinde genetiği değiştirilmiş ve bu nedenle son derece saldırgan birçok köpek türü bulunuyor. Çoğunlukla yasa dışı sokak dövüşleri için yetiştirilen bu türleri barındırmak ise pek çok ülkede yasak.

Dünya 26.12.2021, 14:42
Yılda 35 bin kişi köpek saldırıları nedeniyle ölüyor

Almanya merkezli istatistik şirketi Statista, dünyada her yıl yaklaşık 35 bin insanın köpek saldırılarında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Şirket raporuna göre sivrisinek, insan ve yılandan sonra, dünyadaki en ölümcül 4'üncü canlı köpek.

Özellikle köpek dövüşlerinde kullanılmak üzere genetiği değiştirilerek saldırganlaştırılan bazı türlerin bulundurulması, birçok ülkede yasak.

Bu türler, Tosa, Boerboel, Amerikan Bulldog, Presa Canario, Dogo Argentino...

İlk düzenleme 1991'de yapıldı

İngiltere'de bazı köpek cinslerinin bakımı ve sahiplenilmesi ilk olarak 1991'de çıkan yasa ile düzenlendi.

"Tehlikeli bir şekilde kontrolden çıkmış" türdeki bir köpeğe ise özel mülklerde dahi olsa sahip olmak 2014'te yasaklandı. Dahası yasaklı bir köpeği satmak, terk etmek, başkasına vermek veya üremesini sağlamak da yasa dışı.

Fransa'da saldırgan türlerin ülkeye girişi yasak

Fransa'da tehlikeli köpek ırkları için iki sınıflandırma var.

Soy ağacı belgeleri olmayan saldırgan türlerin ülkeye girişi yasak. İkinci kategorideki bazı safkan köpekler için ise veteriner kontrolü yaptırmak, devletten lisans almak ve sigorta yaptırmak zorunlu.

ABD'de federal bir yasak yok

Amerika Birleşik Devletlerinde ise 50 eyaletten 37'sinde kimi türlere yönelik kısıtlamalar mevcut. Ancak federal hükümetin bu konuda bir yasal düzenlemesi bulunmuyor. 

#Köpek saldırıları
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