Yeniden görevine döndü
Etiyopya'nın kuzeyinde merkezi yönetime karşı devam eden çatışmaları denetlemek için cephe hattına giden Başbakan Abiy Ahmed'in görevine döndüğü bildirildi.
Etiyopya'nın kuzeyinde merkezi yönetime karşı devam eden çatışmaları denetlemek için cephe hattına giden Başbakan Abiy Ahmed'in görevine döndüğü bildirildi.
Etiyopya resmi kaynakları tarafından yapılan açıklamalarda, Başbakan Abiy Ahmed'in "Ulusal Birlik Kampayası'nın ilk ayağını tamamladıktan sonra görevine döndüğü" ifade edildi.
Etiyopya'nın Nobel Barış Ödülü sahibi Başbakanı Ahmed, 24 Kasım'dan bu yana cephe hattında bulunuyordu.
Bazı bölge uzmanları ise Abiy Ahmed'in gücünü konsolide edebilmek için cephe hattını ziyaret ettiğini, bu ziyaret esnasında uğradığı bölgelerde ise çatışma olmadığını ifade etti.
Etiyopya'nın kuzeyinde 1 yılı aşkın bir süredir Tigray güçleri ve müttefikleriyle merkezi yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.
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