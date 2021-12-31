Yeni yıla ilk onlar girdi
Yeni yıla girmek için tüm dünya heyecanla beklerken Yeni Zelanda ve Kiribati gibi ada ülkeleri yeni yıla giren ilk ülkeler oldu.
Dünya 31.12.2021, 14:59
Dünya koronavirüs salgını gölgesinde ikinci yılı da geriye bırakıyor. 2022 için geri sayım başladı. Büyük Okyanus'taki Kiribati ve Samoa Adalarının ardından Yeni Zelanda da yeni yıla girdi.
2022'yi ilk olarak Büyük Okyanus'taki ada ülkeleri Samoa ve Kiribati karşıladı.
Samoa Adaları, 2011'de bulunduğu zaman dilimini değiştirerek, dünyada yeni yıla ilk giren ülkeler arasına girmişti.
Yeni Zelanda ise 2022'ye Türkiye saatiyle 14.00'te girdi.
Yeni yılı karşılamak üzere sırada Avustralya var.
Türkiye saati ile 16'da, en büyük kenti Sidney'de geleneksel 12 dakikalık havai fişekli kutlama yapılacak.
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