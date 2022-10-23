Yemen'de 3 çocuk mayının patlaması sonucu öldü

Sivil toplum kuruluşu Yemen Mayın Gözlemevi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Beyda'nın Ez-Zahir ilçesinde yola döşenen bir mayının sivil bir aracın geçişi sırasında infilak ettiği belirtildi.

Açıklamada, araçta bulunan 3 çocuğun patlamada hayatını kaybettiği aktarıldı ancak olaya ilişkin ayrıntı verilmedi.

Beyda'daki yerel bir kaynak ise AA muhabirine, Ahmed Salih el-Habci isimli kişiye ait araçtaki 3 çocuğun öldüğü, Habci'nin ise kurtulduğu bilgisini verdi.

Yemen hükümeti ve insan hakları raporlarına göre, İran destekli Husiler iç savaşın başladığı 2014'ten bu yana ülke genelinde yaklaşık 2 milyon mayın döşedi. Söz konusu mayınlar, binlerce sivilin ölmesine veya yaralanmasına neden oldu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.