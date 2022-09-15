Yasa onaylandı: Polonya Almanya'dan tazminat istiyor

Tazminat tasarısı, Polonya'nın iktidardaki Hukuk ve Adalet (PiS) partisi ve muhalefetinin talebin arkasında birleşmesi ile 418'e karşı 4 oyla kabul edildi.

PiS, 2015'te iktidara geldiğinden beri Almanya'dan tazminat talebinde bulundu ve 2019 tahmini Nazi işgalinin görünen maliyetini 850 milyar dolar olarak gösterirken, parti tarafından yaptırılan ve bu ayın başlarında yayınlanan bir rapor fiyat etiketini 1.32 trilyon dolara çıkardı.

Raporun yayınlandığı tarihte, PiS lideri Jaroslaw Kaczynsk, tahminin Almanya'nın ödeyebileceği "muhafazakar" bir tahmin olduğunu ve Berlin'in ödemesinin "gerçek Polonya-Almanya uzlaşmasına" hizmet edeceğini söyledi.

Almanya, Polonya'nın komünist hükümeti ile Doğu Almanya arasında imzalanan 1953 anlaşmasında ve Doğu ve Batı Almanya ile SSCB, ABD, İngiltere ve Fransa arasında 1990 yılında imzalanan bir anlaşmada tazminat hakkından feragat ettiğini savundu.

Polonya, 1953 anlaşmasının Sovyetler Birliği'nin baskısı altında imzalandığını ve 1990 müzakerelerine katılmadığını söyledi.

Polonya doğumlu profesör ve Ottawa Üniversitesi'nde Holokost araştırmacısı Jan Grabowski, geçen hafta Times of Israel'e verdiği demeçte, tazminat raporunda Yahudilerin Polonya vatandaşları tarafından öldürüldüğü birkaç sitenin de listelendiğini söyledi .