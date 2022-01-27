Yanardağ felaketinin vurduğu Tonga, bu sefer depremle sarsıldı
Güney Pasifik'teki ada ülkesi Tonga'da 15 Ocak'taki sualtı yanardağı patlamasının yarattığı felaketin ardından, şimdi de 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Dünya 27.01.2022, 11:49
Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Tonga'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,2 büyüklüğündeki depremin 4,2 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.
USGS, depremin merkez üssünün Pangai'nin 225 kilometre kuzeybatısı olduğunu belirtti.
Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki yanardağ, 15 Ocak’ta kül, buhar ve gaz püskürtmeye başlamıştı.
Patlamanın ardından Tonga, Yeni Zelanda, ABD, Kanada, Şili ve Japonya için "tsunami" uyarısı verilmiş, tsunami Tonga'daki hemen hemen tüm adaları vurmuştu.
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