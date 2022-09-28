BBC'nin edindiği bilgiye göre baskında, radikal ve kapalı bir tarikat olarak bilinen Lev Tahor grubu hedef alındı.

Grup, çocukları kaçırdığı ve zorla alıkoyduğu gerekçesiyle soruşturma altındaydı.

M﻿eksika'da kurtarılan çocuklar ve gençler, İsrail'e götürülerek akrabalarına teslim edildi.

Lev Tahor (Temiz Kalp) tarikatı aşırılık yanlısı aktiviteleri ve üyelerine yönelik sert uygulamalarıyla biliniyor.

Ç﻿ocuk yaşta evliliği teşvik eden, küçük çocuklar bile katı kuralları ihlâl ettiğinde çok sert cezalar veren, kadınlar ve 3 yaşından itibaren tüm kız çocuklarının vücutlarını kapatacak şekilde giyinmesini mecbur kılan bu gruba, "Yahudi Talibanı" da deniyor.

Soruşturmasını tamamlayan Meksika polisi, cuma sabahı Chiapas eyaletinin kuzeyindeki Tapachula şehrine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki ormanlık alana ulaştı.

O﻿perasyonla bağlantılı bir kaynak, yetişkinlerin çocuklardan ayrılmamak için hayati tehlike yaratacak adımlar atabileceği endişesiyle kapalı alandaki kız ve erkek çocukların gruptaki yetişkinlerden hızla ayrıldığını söyledi.

Meksika polisi İsrailli eski ajanlarla çalıştı

Meksika polisi, İsrail'den gelen dört kişilik bir gönüllü ekibiyle birlikte çalıştı. Bu ekibin içinde planlama ve operasyonu yürütmeye yardımcı olan eski Mossad ajanları da vardı.

Polis ve İsrailli eski ajanları, iki sene önce, tarikat üyelerinden birisinin ailesi eski bir Mossad ajanına gidip yardım istediğinde, operasyon üzerinde çalışmaya başladı.

T﻿arikat üzerine çalışan ekip, 2014'ten bu yana Guatemala'da olan tarikatı incelemek için Guatemala ve İsrail arasında sık sık seyahat etti. Yerel yetkililer, yerel polis ve Guatemala'dan özel bir dedektifle çalışan ekip, tarikatın 40-50 arasında üyesinin bu yıl Ocak ayında illegal yollarla Meksika'ya geçtiğini tespit etti. Burada da Tapachula etrafındaki ormanlara yerleşen tarikat üyeleri takip edildi.

Tarikatın G﻿uatemala'daki liderleri, 2018'den bu yana kaçırılma olaylarının merkezinde yer aldı. İki çocuğuyla birlikte New York'a giderek tarikatten kaçan bir kadın, 2018'de şehirde yakalanmış ve zorla geri götürülmüştü.

K﻿adın ve çocukları üç hafta sonra Meksika'da bulundu.