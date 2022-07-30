Will Smith, Chris Rock'tan özür diledi!

94. Oscar Ödülleri töreninde komedyen Chris Rock'a tokat atarak dünya gündemine oturan aktör Will Smith, Rock'tan özür diledi ve "Ne zaman konuşmaya hazır hissedersen ben buradayım" ifadelerini kullandı.

Bu yıl 94'üncüsü düzenlenen Akdemi (Oscar) Ödülleri töreninde sunuculuk yapan komedyen Chris Rock, En İyi Erkek Oyuncu adaylarından olan ve sonrasında ödülü kucaklayan aktör Will Smith'in saçlarını kaybeden eşi Jada Pinkett Smith ile ilgili şaka yapınca Will Smith, sahneye çıkıp komedyene tokat atmıştı.

'Chris Rock konuşmaya hazır değil'

Olay dünya basınının gündemine oturup Smith'e tepki yağınca ünlü aktör, sosyal medya hesabı üzerinden Rock'tan özür dilediğini açıklamıştı. Will Smith, bu kez de duygusal bir video mesajla bir kez daha özür diledi. Olayla ilgili olarak komedyene ulaştığını belirten Smith, Rock'ın konuşmaya hazır olmadığını söylediğini aktardı.

Smith, "Chris, senden özür dilerim. Davranışım kabul edilemezdi. Ne zaman konuşmaya hazır hissedersen ben buradayım" diye konuştu.

Karar