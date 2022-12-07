Volodymyr Zelenskiy 'Yılın Kişisi' seçildi

Time dergisinin her yıl düzenli olarak belirlediği ‘Yılın Kişisi’ ödülü, bu yıl Rusya’nın işgali sırasında ülkesinden kaçmayıp işgale karşı başkent Kiev’den mücadele eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy’ye verildi.

Geçtiğimiz yıl milyarder Elon Musk’ın aldığı ödülü almadan önce, Ukrayna lideri, seçilmek için Kral Charles, Serena Williams, Beyonce ve çevre aktivisti Greta Thunberg gibi isimlerle mücadele etti.

‘BULAŞICI CESARETİ SAYESİNDE…’

Time Muhabiri Simon Shuster, politikacının "savaş zamanı lideri olarak başarısının cesaretin bulaşıcı olduğu gerçeğine dayandığını" söyledi ve "işgalin ilk günlerinde Ukrayna'nın siyasi liderliği aracılığıyla ülkeye yayıldığını" ekledi.

Dünyanın dört bir yanından ünlüler ve liderler, '2022'de en büyük etkiye sahip olan kişi veya grubu' yansıtan prestijli unvana aday gösterildi. Ayrıca, Kraliçe'nin ölümünün ardından iktidarın geçişine yanıt olarak Zelenskiy'ye karşı yarışan Kral Charles da vardı.

KOMEDYENLİKTEN CUMHURBAŞKANLIĞINA GİDEN YOL

1978 doğumlu Volodymyr Zelenskiy, 2019'dan beri Ukrayna'nın altıncı cumhurbaşkanı olarak görev yapmaktadır. Ukraynalı Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Zelensky, Ukrayna'nın merkezindeki Dnipro bölgesinde büyüdü. Kiev İşletme ve Ekonomi Üniversitesi'nden hukuk diploması aldı. Daha sonra komedyenlik ve aktörlük kariyerine başladı.

Zelenskiy, Ukrayna cumhurbaşkanı rolünü oynadığı Servant of the People dizisi de dahil olmak üzere filmler, çizgi filmler ve TV şovları üreten yapım şirketi Kvartal 95'i kurdu. Dizi 2015'ten 2019'a kadar yayınlanırken, ülke genelinde son derece popülerdi. 2018 yılının mart ayında Kvartal 95 çalışanları tarafından televizyon programıyla aynı adı taşıyan bir siyasi parti kurdu. 2019 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak liderlik koltuğuna oturdu.